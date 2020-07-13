Пропавшая в Нижнем Тагиле 73-летняя пенсионерка найдена мертвой в лесу
Пропавшая 73-летняя пенсионерка Галина Гуйванюк была найдена мертвой в лесу, сообщают ИА «Все Новости».
К поискам были привлечены не только полицейские, но и волонтеры поисковых отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт». Кроме того, в разных частях Вагонки женщину видели очевидцы.
По словам руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, женщина, возможно, быстро передвигалась, так как при прочесывании больших территорий зацепок найти не удавалось.
Накануне женщина была найдена в лесу, в районе Психиатрической больницы. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. В Следственном комитете по данному факту организована проверка.
Напомним, женщина пропала 7 июля. Она вышла из своего дома в Девятом поселке и ушла в неизвестном направлении. Ранее она уже пропадала, но родственники возвращали ее домой. Отмечалось, что у женщины были проблемы с ногами — она передвигалась при помощи палочки.