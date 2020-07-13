Пропавшая в Нижнем Тагиле 73-летняя пенсионерка найдена мертвой в лесу

К поискам были привлечены не только полицейские, но и волонтеры поисковых отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт». Кроме того, в разных частях Вагонки женщину видели очевидцы.

По словам руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова, женщина, возможно, быстро передвигалась, так как при прочесывании больших территорий зацепок найти не удавалось.

Накануне женщина была найдена в лесу, в районе Психиатрической больницы. Отмечается, что признаков насильственной смерти не обнаружено. В Следственном комитете по данному факту организована проверка.