Угрожающий реке Тагил Левихинский рудник не ликвидируют из-за меди и золота

Власти региона сообщили, что данный рудник находится в федеральном ведении, в котором имеются залежи полезных ископаемых, таких как цинк, медь, золото и серебро, поэтому Москва не дает разрешения на его ликвидацию, пишет портал Е1.

Сообщается, что кислотные воды из затопленных в середине двухтысячных годов шахт попадают в специальный пруд, в котором нейтрализуются при помощи извести. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, по заверению департамента информполитики, контролирует ситуацию на руднике.

Однако нижнетагильский эколог Андрей Волегов не считает, что ситуация находится под контролем. Об этом он рассказал TagilCity.ru.

По его мнению, кислотные воды попадают в реку Тагил, загрязняя тем самым ее.

При выезде на место Лёвихинского медного рудника — предприятия по добыче медной руды в поселке Лёвиха, закрытого в 2004 году, осенью 2019 года мы увидели страшную цветовую картину, сохраняющуюся на месте впадания «нейтрализованных» вод Лёвихинского медного рудника в пруд отстойник. Из пруда отстойника, со слов местных жителей, в период паводка происходят переливы из южной части пруда отстойника и по ручью попадают в реку Тагил, загрязняя ее, чего быть не должно. Второе «красочное» место — перед въездом в поселок, за мостом, вниз по течению реки Лёвиха 2-я, рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.