В Краснотурьинске в реке найдены трупы собак с отрубленными лапами и мордами
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: группа "Инцидент Краснотурьинск" во "Вконтакте"
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Вечером 10 июля жительница Краснотурьинска, прогуливаясь вдоль реки Турьи, наткнулась на находку — в воде лежали трупы дворовых собак с отрубленными лапами и мордами, а у некоторых тела были перемотаны веревками и проволокой. Об этом сообщается в группе «Инцидент Краснотурьинск» во «Вконтакте».
Женщина незамедлительно обратилась в полицию.
Одного пса она опознала — это дворняга по кличке Арчи, которого жители периодически подкармливали.
Женщина призвала направить обращение в ГУ МВД по Свердловской области с требованием о проведении проверки и поиске виновных.
Как пишет издание «Комсомольская правда», в полиции подтвердили факт обращения в полицию одной из местных жительниц. Она рассказала о происшествии. Там отметили, что на данный момент проводится проверка.
Ранее зооспасатель из Екатеринбурга помог выбраться из воды собаке, попавшей в пруд в Березовском.
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