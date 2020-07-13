В Краснотурьинске в реке найдены трупы собак с отрубленными лапами и мордами

Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

Одного пса она опознала — это дворняга по кличке Арчи, которого жители периодически подкармливали.

Женщина призвала направить обращение в ГУ МВД по Свердловской области с требованием о проведении проверки и поиске виновных.

Как пишет издание «Комсомольская правда», в полиции подтвердили факт обращения в полицию одной из местных жительниц. Она рассказала о происшествии. Там отметили, что на данный момент проводится проверка.