В Нижнем Тагиле пенсионерка сделала более 20 переводов мошенникам на 1,5 миллиона

Сотрудники отдела полиции № 16 возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Женщина рассказала полицейским, что с ней связалась «сотрудница банка», когда она была на работе. Она назвала ее по имени и сообщила, что в где-то в Белгороде с ее счета кто-то пытается снять 2,5 тысячи рублей. Потерпевшая тут же сказала, что никакие переводы она не делает, а карты находятся при ней.

Тогда женщина сказала, что свяжет ее со «старшим операционистом», которая рассказала, что карта имеется еще у кого-то. Она заверила, что это банки-партнеры, а потому она может узнать, что происходит со счетом и попросила данные карты, в том числе и коды из СМС. В результате оказалось, что на женщину оформлен кредит в 1,4 миллиона рублей. Ей тут же был предложен выход — перевод на «резервные счета». Кроме того, женщина сказала, что расскажет как правильно это сделать.

Для этого она попросила подойти к банкомату. В результате за несколько часов заявительница сделала больше 20 переводов на разные сотовые телефоны на сумму около 1,5 миллионов рублей. Сотрудники полиции установили, что все они зарегистрированы в Московской области.

Отвечая на вопросы следователя, женщина призналась, что уже слышала о подобном мошенничестве, читала памятки о правильных действиях, но все равно поверила сообщениям мошенников.

Кроме того, она передала полиции все платежные документы с подтверждением переводов. На данный момент проводятся мероприятия по установлению движения похищенных средств.