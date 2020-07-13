В поселке под Екатеринбургом сгорели два жилых дома

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В поселке Решеты под Екатеринбургом горят жилые дома, сообщают в пресс-службе МЧС.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о пожаре поступило в 19.29. На площади 300 квадратных метров горят два жилых дома. В МЧС отметили, что тушение затрудняло отсутствие водоисточников. Воду доставляли на место при помощи пожарных автоцистерн из водоема в четырех километрах от поселка. К 20.20 возгорание потушили, пострадавших нет. Соседние дома не загорелись. На месте работали 19 огнеборцев и шесть спецмашин.
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