В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево
Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево. ДТП произошло на Плотинке, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, автобус вылетел на встречную полосу и врезался в дерево после столкновения с легковым автомобилем рядом с перекрестком Ленина-8 Марта. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы. В ГИБДД обещали дать комментарий позднее.
8 июля в ДТП на свердловской трассе попал автобус с детьми, который направлялся в детский лагерь. Тогда в аварии никто не пострадал.
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