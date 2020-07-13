В центре Екатеринбурга пассажирский автобус врезался в дерево

По словам очевидцев, автобус вылетел на встречную полосу и врезался в дерево после столкновения с легковым автомобилем рядом с перекрестком Ленина-8 Марта. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы. В ГИБДД обещали дать комментарий позднее.