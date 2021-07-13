57-летняя женещина погибла в массовом ДТП под Екатеринбургом

57-летняя женещина погибла в массовом ДТП под Екатеринбургом
57-летняя женещина погибла в массовом ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В дорожной аварии с участием трех автомобилей на ЕКАДе погибла 57-летняя женщина. Она находилась за рулем Hyundai Solaris и выехала на «встречку», где столкнулась с «ГАЗелью».

Массовое ДТП произошло на 38 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в понедельник 12 июля. Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Космонавтов в сторону Серовского тракта, допустила выезд на «встречку» и столкновение с «ГАЗелью», которую отбросило на стоявший на обочине автомобиль Scania.

В результате аварии автолюбительница погибла на месте, до приезда медиков, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга «Областной газете».

Водитель второй легковушки, а также водитель и пассажир «ГАЗели» были доставлены в больницу с различными травмами.

В данный момент по факту массовой аварии с погибшим проводится расследование.

Напомним, 12 июля четыре иномарки столкнулись на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Аварию спровоцировала девушка Виктория, ехавшая на Toyota Raum. Спустя час после аварииводитель другого автомобиля от шока упала в обморок и разбила голову, ее увезли в больницу.

Сюжеты:
Екатеринбург
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