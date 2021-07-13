57-летняя женещина погибла в массовом ДТП под Екатеринбургом

Массовое ДТП произошло на 38 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в понедельник 12 июля. Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, женщина-водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны улицы Космонавтов в сторону Серовского тракта, допустила выезд на «встречку» и столкновение с «ГАЗелью», которую отбросило на стоявший на обочине автомобиль Scania.
В результате аварии автолюбительница погибла на месте, до приезда медиков, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга «Областной газете».
Водитель второй легковушки, а также водитель и пассажир «ГАЗели» были доставлены в больницу с различными травмами.
В данный момент по факту массовой аварии с погибшим проводится расследование.
Напомним, 12 июля четыре иномарки столкнулись на улице Шаумяна в Екатеринбурге. Аварию спровоцировала девушка Виктория, ехавшая на Toyota Raum. Спустя час после аварииводитель другого автомобиля от шока упала в обморок и разбила голову, ее увезли в больницу.