8-летний мальчик госпитализирован с травмами после наезда иномарки в Екатеринбурге

8-летний мальчик госпитализирован с травмами после наезда иномарки в Екатеринбурге
8-летний мальчик госпитализирован с травмами после наезда иномарки в Екатеринбурге
Сегодня, 09:21ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
Закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом ребер получил 8-летний мальчик в результате наезда водителем автомобиля Brilliance V5 на улице Блюхера в Екатеринбурге.

34-летний водитель Brilliance сбил 8-летнего мальчика у дома № 16 на улице Блюхера в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 12 июля.Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате столкновения с иномаркой ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в ДГБ № 9.

Как пояснил водитель, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны из-за стоящей на краю дороги машины. Мужчина применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

По факту ДТП будет проведено обследование образовательной организации, в которых обучается несовершеннолетний, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в ПДН, сообщили в городской Госавтоинспекции Е1.

Напомним, 12 июля в дорожной аварии с участием трех автомобилей на ЕКАДе погибла 57-летняя женщина. Она находилась за рулем Hyundai Solaris и выехала на «встречку», где столкнулась с «ГАЗелью».

Сюжеты:
Екатеринбург
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