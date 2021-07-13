8-летний мальчик госпитализирован с травмами после наезда иномарки в Екатеринбурге

34-летний водитель Brilliance сбил 8-летнего мальчика у дома № 16 на улице Блюхера в Екатеринбурге около 17.00 в понедельник 12 июля.Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте.
В результате столкновения с иномаркой ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в ДГБ № 9.
Как пояснил водитель, мальчик неожиданно выбежал на проезжую часть с левой стороны из-за стоящей на краю дороги машины. Мужчина применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
По факту ДТП будет проведено обследование образовательной организации, в которых обучается несовершеннолетний, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге. Также материалы будут направлены в ПДН, сообщили в городской Госавтоинспекции Е1.
Напомним, 12 июля в дорожной аварии с участием трех автомобилей на ЕКАДе погибла 57-летняя женщина. Она находилась за рулем Hyundai Solaris и выехала на «встречку», где столкнулась с «ГАЗелью».