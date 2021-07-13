Авиационная боеголовка найдена на берегу реки недалеко от Нижнего Тагила

Напомним, 8 июля 2021 года в Кировграде во время строительных работ рабочие обнаружили 27 миномётных мин. О своей находке они сообщили в дежурную часть. Специалистами было установлено, что найденные предметы — это 50-мм миномётные мины без взрывателя, повреждённые коррозией. После осмотра территории рядом с находкой сотрудники Росгвардии нашли ещё 26 аналогичных мин.