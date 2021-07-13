Авиационная боеголовка найдена на берегу реки недалеко от Нижнего Тагила

Авиационная боеголовка найдена на берегу реки недалеко от Нижнего Тагила
Авиационная боеголовка найдена на берегу реки недалеко от Нижнего Тагила
Сегодня, 16:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Боеголовку от авиационной ракеты нашли около реки Северка в Горноуральском городском округе 12 июля 2021 года.

Данная вещь была найдена недалеко от посёлка Молодёжный, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на ЕДДС.

Взрывчатое вещество и взрыватели в боеголовке не нашли. Поскольку находка угрозы не представляет, составную часть ракеты конфисковали и отправили её на утилизацию.

Напомним, 8 июля 2021 года в Кировграде во время строительных работ рабочие обнаружили 27 миномётных мин. О своей находке они сообщили в дежурную часть. Специалистами было установлено, что найденные предметы — это 50-мм миномётные мины без взрывателя, повреждённые коррозией. После осмотра территории рядом с находкой сотрудники Росгвардии нашли ещё 26 аналогичных мин.

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