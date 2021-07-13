Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК

Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК
Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК
Сегодня, 15:37ПроисшествияФото: ПСО «Прорыв»
Следственный комитет начал проверку по факту бесследного исчезновения 24-летней Яны Балабановой из Североуральска

Известно, что девушка вышла из дома 2 июля и направилась к знакомым на свадьбу. Однако, по дороге девушка исчезла. После этого рассказы очевидцев расходятся. Часть гостей уверяет, что Яна пришла и была на свадьбе, а другая часть уверяет, что не видели девушку.

По факту исчезновения человека следственный отдел по Североуральску областного СКР начал проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего,сообщил пресс-секретарь регионального следственного комитета Александр Шульга.

В пресс-службе свердловского главка МВД сообщили, что пропавшая звонила родственникам 3 июля и говорила, что заблудилась в лесу. На поиски сразу же отправились волонтёры. 12 июля поиски Яны были прекращены. Сейчас девушку разыскивают только правоохранители.

Напомним, что поиски пропавшей девушки в лесу под Североуральском завершены. Ее планировалось объявить без вести пропавшей.

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