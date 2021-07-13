Погиб человек при взрыве газа в гостинице Геленджика

Погиб человек при взрыве газа в гостинице Геленджика
Погиб человек при взрыве газа в гостинице Геленджика
Сегодня, 12:57ПроисшествияФото: скриншот с видео Baza / T.me
Взрыв прогремел в гостинице «Азария» утром 13 июля 2021 года. Улица около гостиницы завалена осколками, несколько человек пострадало, один погиб.

По предварительным данным, взрыв случился в магазине, расположенном на первом этаже. Сотрудники утром пришли в магазин, включили свет, и произошёл взрыв бытового газа. В результате погиб один человек, 4 человека пострадали, ещё один находится под завалами. Также среди потерпевших есть ребёнок, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что прибывшие первые подразделения МЧС России определили повреждения остекления и внутренних конструкций первого этажа. Сейчас там разбирают завалы. Всего в ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человек и 14 единиц техники.

Фото:скриншот с видео Baza / T.me

От сильного взрыва улица Советская, которая находится рядом с гостиницей, завалена осколками, а также пострадало несколько автомобилей.

В настоящее время из здания эвакуированы 50 человек. Всех пострадавших госпитализировали в реанимацию местной больницы. У людей в результате взрыва получены ожоги, переломы и травмы головы. Кроме того, ещё могут находиться люди под завалами.

Напомним, в марте 2021 года в Екатеринбурге взорвался газ в многоквартирном доме. 19 человек были эвакуированы из здания, из них четверо дети. Из-за хлопка было повреждено окно и один человек пострадал.

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