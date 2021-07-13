После кровавой драки молодая пара отмывала лифт в Екатеринбурге

После кровавой драки молодая пара отмывала лифт в Екатеринбурге
После кровавой драки молодая пара отмывала лифт в Екатеринбурге
Сегодня, 21:42ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Молодая пара подралась в одном из лифтов Екатеринбурга, после чего принялась его отмывать. Инцидент произошел на улице Латвийская, 56.

Данная семья не первый раз обращает на себя внимание жителей дома, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». Это связано с тем, что молодые люди ведут асоциальный образ жизни, а местные жители жалуются на громкую музыку, исходящую из их квартиры.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как парень вбегает в лифт и начинает избивать девушку, которая бьет его в ответ. После потасовки пара возвращается в лифт, чтобы отмыть его от крови.

Участники конфликта приняли решение не обращаться в полицию, пишет Е1.

Напомним, ночью 11 июля несколько десятков южан устроили драку возле кафе в Екатеринбурге. Дерущиеся разбудили местных жителей. После потасовки толпа разошлась, вернулась обратно в кафе.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дракасемьялифтЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы