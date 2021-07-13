После кровавой драки молодая пара отмывала лифт в Екатеринбурге

Данная семья не первый раз обращает на себя внимание жителей дома, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». Это связано с тем, что молодые люди ведут асоциальный образ жизни, а местные жители жалуются на громкую музыку, исходящую из их квартиры.
На видеозаписи с места событий можно увидеть, как парень вбегает в лифт и начинает избивать девушку, которая бьет его в ответ. После потасовки пара возвращается в лифт, чтобы отмыть его от крови.
Участники конфликта приняли решение не обращаться в полицию, пишет Е1.
Напомним, ночью 11 июля несколько десятков южан устроили драку возле кафе в Екатеринбурге. Дерущиеся разбудили местных жителей. После потасовки толпа разошлась, вернулась обратно в кафе.