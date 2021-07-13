Пьяный кировградец пытался пролезть в Новоуральск и запутался в проволоке

Пьяный кировградец пытался пролезть в Новоуральск и запутался в проволоке
Пьяный кировградец пытался пролезть в Новоуральск и запутался в проволоке
Сегодня, 14:25ПроисшествияФото: Скриншот видео Ura.ru
Пьяный житель Кировграда хотел пролезть в Новоуральск, но запутался в проволоке и начал звать на помощь.

Вызволять из колючего плена 21-летнего мужчину приехали полицейские, спасатели, врачи и экипаж Росатома.

Как пишет Ура.ру, спасение молодого человека снимали на видео очевидцы. Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что попросту забыл пропуск, а на проходной его не пропустили и ему пришлось лезть через забор.

На нарушителя сотрудники территориального ОВД завели административное делопроизводство по статье 20.19 КОАП РФ «Нарушение особого режима ЗАТО». Госпитализация гражданину не потребовалась, его выдворили за пределы Новоуральска, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Материалы по теме:
НовоуральскКировградпьяный
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы