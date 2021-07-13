Пьяный кировградец пытался пролезть в Новоуральск и запутался в проволоке

Вызволять из колючего плена 21-летнего мужчину приехали полицейские, спасатели, врачи и экипаж Росатома.
Как пишет Ура.ру, спасение молодого человека снимали на видео очевидцы. Позже мужчина объяснил свой поступок тем, что попросту забыл пропуск, а на проходной его не пропустили и ему пришлось лезть через забор.
На нарушителя сотрудники территориального ОВД завели административное делопроизводство по статье 20.19 КОАП РФ «Нарушение особого режима ЗАТО». Госпитализация гражданину не потребовалась, его выдворили за пределы Новоуральска, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.