Скончалась преподаватель УрФУ Елена Лозовская в Екатеринбурге

Скончалась преподаватель УрФУ Елена Лозовская в Екатеринбурге
Скончалась преподаватель УрФУ Елена Лозовская в Екатеринбурге
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: Свердловский творческий союз журналистов
Преподаватель факультета журналистики Уральского федерального университета Елена Васильевна Лозовская умерла на 69-м году жизни.

Долгое время она боролась с тяжёлым заболеванием, сообщает свердловский творческий союз журналистов.

В конце июня 2021 года Лозовская вместе со своим супругом попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

Сейчас Борис Лозовский уже выписан. Елена Васильевна скончалась 13 июля 2021 года.

Напомним, в конце июня 2021 года скончался от коронавируса профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, которому было 65 лет. В феврале 2021 года он вакцинировался от COVID-19, а через некоторое время заболел. По словам врачей, его организм не смог справить с болезнью из-за возраста.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеУрФУболезньпреподавательЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы