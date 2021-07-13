Суд оштрафовал свердловских коллекторов на 200 тысяч за звонки и угрозы

Суд оштрафовал свердловских коллекторов на 200 тысяч за звонки и угрозы
Суд оштрафовал свердловских коллекторов на 200 тысяч за звонки и угрозы
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга оштрафовал коллекторов микрофинансовой организации ООО «Империал» за навязчивые звонки и угрозы должнику и его матери. Теперь организация заплатит 200 000 рублей.

Известно, что мужчина обратился к судебным приставам и пожаловался на микрокредитную организацию, где он брал займ.

После того, как у заёмщика образовалась задолженность ему на телефон стали поступать СМС и звонки. Звонившие угрожали и требовали отдать деньги.

Также угрозы и звонки поступила матери должника. Коллекторы требовали от неё погасить задолженность сына. Об этом рассказали в УФССП по Свердловской области.

В итоге фирму привлекли к ответственности и оштрафовали на 200 000 рублей.

Напомним, что угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

Сюжеты:
Екатеринбург
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