Трамвай сбил женщину-кондуктора на кольце ВИЗа в Екатеринбурге

Женщина вышла из трамвая и отправилась в соседний вагон, так как хотела попросить водителя проехать вперёд, пишет Е1.
В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что пострадавшую задел второй вагон во время движения, в результате чего она была отброшена на попутный трамвай.
По словам одного из очевидцев, после удара кондуктор не могла подняться с земли. Ей оказывали первую помощь пассажиры трамвая, а также сотрудники Гортранса. Вызванная скорая помощь увезла пострадавшую в областную больницу № 1. Женщине поставили предварительный диагноз «перелом таза».
Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге трамвай на проспекте Ленина сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Предварительно установлено, что девочка двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга.