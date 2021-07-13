Трамвай сбил женщину-кондуктора на кольце ВИЗа в Екатеринбурге

Трамвай сбил женщину-кондуктора на кольце ВИЗа в Екатеринбурге
Трамвай сбил женщину-кондуктора на кольце ВИЗа в Екатеринбурге
Сегодня, 12:24ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Женщина-кондуктор пострадала на трамвайном кольце возле площади Субботников — конечной остановке ВИЗа.

Женщина вышла из трамвая и отправилась в соседний вагон, так как хотела попросить водителя проехать вперёд, пишет Е1.

В ГИБДД Екатеринбурга отметили, что пострадавшую задел второй вагон во время движения, в результате чего она была отброшена на попутный трамвай.

По словам одного из очевидцев, после удара кондуктор не могла подняться с земли. Ей оказывали первую помощь пассажиры трамвая, а также сотрудники Гортранса. Вызванная скорая помощь увезла пострадавшую в областную больницу № 1. Женщине поставили предварительный диагноз «перелом таза».

Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге трамвай на проспекте Ленина сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Предварительно установлено, что девочка двигалась на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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