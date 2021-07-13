Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры

Сразу три подростка пропали 13 июля на Химмаше в Екатеринбурге. Теперь их ищут полиция и волонтеры.

Среди пропавших: две 16-летние девушки и один 17-летний молодой человек, сообщает Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». На данный момент остается неизвестным, были ли подростки знакомы друг с другом. Поиски ведутся на территории всего Екатеринбурга. Как стало известно, подростки по собственному желанию покинули социальный центр, сообщает УМВД по Екатеринбургу. По имеющейся информации, их видели сегодня гуляющими в микрорайоне Вторчермет,отметили в полиции. Имена пропавших: Виктория Петелина, 16 лет;

Ангелина Германская, 16 лет;

Динар Зинуров, 17 лет. Фото: ПСО «Прорыв» Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту бесследного исчезновения 24-летней Яны Балабановой из Североуральска. Делом пропавшей по дороге на свадьбу свердловчанки заинтересовался СК

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