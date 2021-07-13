Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры

Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры
Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры
Сегодня, 22:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Сразу три подростка пропали 13 июля на Химмаше в Екатеринбурге. Теперь их ищут полиция и волонтеры.

Среди пропавших: две 16-летние девушки и один 17-летний молодой человек, сообщает Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». На данный момент остается неизвестным, были ли подростки знакомы друг с другом. Поиски ведутся на территории всего Екатеринбурга.

Как стало известно, подростки по собственному желанию покинули социальный центр, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

По имеющейся информации, их видели сегодня гуляющими в микрорайоне Вторчермет,отметили в полиции.

Имена пропавших:

  • Виктория Петелина, 16 лет;
  • Ангелина Германская, 16 лет;
  • Динар Зинуров, 17 лет.
Фото:ПСО «Прорыв»

Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту бесследного исчезновения 24-летней Яны Балабановой из Североуральска.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
подросткипоискипропалиЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы