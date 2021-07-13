Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры

Среди пропавших: две 16-летние девушки и один 17-летний молодой человек, сообщает Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв». На данный момент остается неизвестным, были ли подростки знакомы друг с другом. Поиски ведутся на территории всего Екатеринбурга.
Как стало известно, подростки по собственному желанию покинули социальный центр, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
По имеющейся информации, их видели сегодня гуляющими в микрорайоне Вторчермет,отметили в полиции.
Имена пропавших:
Напомним, Следственный комитет начал проверку по факту бесследного исчезновения 24-летней Яны Балабановой из Североуральска.