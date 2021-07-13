Ударилась головой о капот: 6-летнюю девочку сбила «ГАЗель» в Екатеринбурге

ДТП, где пострадала 6-летняя девочка, случилось около 18.00 в понедельник 12 июля у дома № 177 на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Во время столкновения с автомобилем девочка ударилась о капот головой, оставив вмятину, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».