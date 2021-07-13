Ударилась головой о капот: 6-летнюю девочку сбила «ГАЗель» в Екатеринбурге

ДТП, где пострадала 6-летняя девочка, случилось около 18.00 в понедельник 12 июля у дома № 177 на улице Куйбышева в Екатеринбурге. Во время столкновения с автомобилем девочка ударилась о капот головой, оставив вмятину, сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург».
Как отметили в Госавтоинспекции, несовершеннолетняя перебегала дорогу в неположенном месте, при этом пешеходный переход находится в непосредственной близости от места инцидента.
Девочка с ушибами и сотрясением головного мозга на «скорой» была доставлена в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Стражи правопорядка проверят, как в образовательном учреждении, где занимается ребенок, проходит обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге.
Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, рассказали в ГИБДД Екатеринбурга Е1.
Напомним, 12 июля на улице Блюхера в Екатеринбурге под колеса иномарки угодил 8-летний мальчик. В результате аварии ребенок получи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом ребер.