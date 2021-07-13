В ДТП с маршруткой и мусоровозом пострадали 11 человек в Саратовской области

Медицинскую помощь пятерым пострадавшим оказали на месте происшествия, шестерых госпитализировали в больницу, пишут «Новые известия».
По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя маршрутки, поскольку он не смог справиться с управлением.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии. На месте ДТП сейчас работают представители службы спасения, центра медицины катастроф, пожарная охрана и ДПС.
Напомним, в феврале 2021 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Девушка-водитель разворачивалась на трамвайных путях, но в этот момент на пути выехал автомобиль общественного транспорта, что привело к столкновению. Пострадавших нет.