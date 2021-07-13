В ДТП с маршруткой и мусоровозом пострадали 11 человек в Саратовской области

В ДТП с маршруткой и мусоровозом пострадали 11 человек в Саратовской области
В ДТП с маршруткой и мусоровозом пострадали 11 человек в Саратовской области
Сегодня, 13:18ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Маршрутное такси врезалось в ехавший впереди мусоровоз Foton в Кировском районе Саратова. Пострадавших 11 человек.

Медицинскую помощь пятерым пострадавшим оказали на месте происшествия, шестерых госпитализировали в больницу, пишут «Новые известия».

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя маршрутки, поскольку он не смог справиться с управлением.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии. На месте ДТП сейчас работают представители службы спасения, центра медицины катастроф, пожарная охрана и ДПС.

Напомним, в феврале 2021 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Девушка-водитель разворачивалась на трамвайных путях, но в этот момент на пути выехал автомобиль общественного транспорта, что привело к столкновению. Пострадавших нет.

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