Неизвестный зарезал двух покупателей в магазине «Пятерочка» в Каменске-Уральском

Мужчина сбежал с места преступления, его разыскивает полиция. Горожан просят быть внимательными и осторожными.

ЧП произошло в магазине «Пятерочка» по адресу улица Октябрьская, 41а. Территорию магазина после случившегося сразу оцепили. В соседний магазин также никого не пускали.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что нападавший пока не пойман. Видео с камер наблюдения изъято.

Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба – не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении, прокомментировал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.