Неизвестный зарезал двух покупателей в магазине «Пятерочка» в Каменске-Уральском
12 августа 2018 года поздним вечером в Каменске-Уральском неизвестный мужчина зарезал в магазине двух человек.
Мужчина сбежал с места преступления, его разыскивает полиция. Горожан просят быть внимательными и осторожными.
ЧП произошло в магазине «Пятерочка» по адресу улица Октябрьская, 41а. Территорию магазина после случившегося сразу оцепили. В соседний магазин также никого не пускали.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщает, что нападавший пока не пойман. Видео с камер наблюдения изъято.
Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность. Поэтому просьба – не вступать с ним в конфликтные ситуации и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении, прокомментировал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.
Нападавший был одет в черные штаны и красно-белую куртку, его рост – 170 см, телосложение среднее.