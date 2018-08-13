Труп мужчины 50-ти лет нашли в Нижнеисетском пруду в Екатеринбурге

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Днём 12 августа в Екатеринбурге из Нижнеисетского пруда на Химмаше был выловлен труп мужчины.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Молодая компания, которая отдыхала у водоёма, увидела, что течением к берегу вынесло тело человека.
Мы сидели на берегу, увидели, что что-то принесло течением. Мы спорили, колесо это или ещё какой-то мусор. А потом увидели, что это труп. В шоке были,рассказал очевидец Сергей.
Компания вызвала на место полицию. Сотрудники МЧС, также приехавшие на место, выловили тело.
На вид погибшему около 50 лет, он был одет в чёрные брюки, серый свитер и кроссовки тёмного цвета.
Отмечается, что на утопленнике не обнаружили телесных повреждений. На месте работали сотрудники следственного комитета.
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