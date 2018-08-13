ВАЗ и иномарка столкнулись на Вые в Нижнем Тагиле

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11 августа около 18.00 на перекрестке улиц Оплетина и Липового тракта произошло ДТП с участием ВАЗа и иномарки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла около 18.00. В результате ДТП ВАЗ оказался на иномарке. Обе машины получили значительные повреждения.
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На место происшествия приехала скорая помощь и сотрудники ДПС. На фотографиях очевидцев можно увидеть, что женщине-водителю иномарки понадобилась медицинская помощь. Информации о погибших и о степени тяжести травм пострадавших пока нет.
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