В Екатеринбурге бульдозер врезался в шесть легковушек

На улице Смазчиков сейчас проводится ремонт, и автомобили полностью блокировали движение. Как произошло ДТП пока не ясно. Видно, что бульдозер сильно смял бампер впередистоящей машины, а остальные машины врезались друг в друга. О пострадавших также пока ничего не известно.