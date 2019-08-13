В Екатеринбурге бульдозер врезался в шесть легковушек

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На улице Смазчиков в Екатеринбурге столкнулись семь машин и бульдозер, пишет Е1.
На улице Смазчиков сейчас проводится ремонт, и автомобили полностью блокировали движение. Как произошло ДТП пока не ясно. Видно, что бульдозер сильно смял бампер впередистоящей машины, а остальные машины врезались друг в друга. О пострадавших также пока ничего не известно.
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