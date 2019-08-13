В Екатеринбурге иномарка сбила ребенка во дворе дома
Сегодня, 10:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома на улице Репина в Екатеринбурге, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ребенок выехал из-за припаркованного автомобиля, водитель Renault Logan не смог избежать ДТП. За рулем иномарки находился 63-летний мужчина со стажем вождения 45 лет. Он рассказал, что не заметил ребенка за припаркованным авто.
Мальчик получил перелом костей таза и вывих правого плеча. Ребенок госпитализирован в медучреждение.
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