В Нижней Салде овчарка напала на двоих детей

10 августа 14-летняя девочка, находясь близ дома № 15 на улице Ломоносова в Нижней Салде покормила безнадзорную собаку. Животное увязалось за ребенком, затем рядом появилась еще она собака — породы овчарка. Она подбежала к ребенку и укусила за лицо. В тот же день поступило сообщение о нападении собаки породы овчарка на четырехлетнего мальчика, ребенок получил множественные укушенные раны лица.