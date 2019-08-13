В Нижней Салде овчарка напала на двоих детей

Прокуратура проводит проверку в связи с нападением собаки на двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
10 августа 14-летняя девочка, находясь близ дома № 15 на улице Ломоносова в Нижней Салде покормила безнадзорную собаку. Животное увязалось за ребенком, затем рядом появилась еще она собака — породы овчарка. Она подбежала к ребенку и укусила за лицо. В тот же день поступило сообщение о нападении собаки породы овчарка на четырехлетнего мальчика, ребенок получил множественные укушенные раны лица.
Сотрудникам полиции удалось установить владельца животного. Он пояснил, что собака убежала за территорию домовладения.
Надзорное ведомство проверит, как на территории муниципалитета осуществляется отлов безнадзорных животных. Также решается вопрос о направлении в суд иска о возмещении потерпевшим суммы морального вреда. В отношении детей будет проведена медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена степень вреда, причиненного здоровью.