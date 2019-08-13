В Свердловской области водитель без прав разбился на чужой машине

Мужчина за рулем Lada Granta превысил скорость и съехал с дороги в кювет. В результате машина перевернулась, автомобилист в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение. Однако спасти водителя не удалось.

Вместе с погибшим в машине находились трое пассажиров, в том числе владелица авто. Женщина пояснила, что сама разрешила мужчине сесть за руль. При этом, она знала, что у него нет водительских прав.