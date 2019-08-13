В Свердловской области водитель без прав разбился на чужой машине
Сегодня, 13:52ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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На трассе Верхняя Синячиха — Ирбит в ДТП погиб 22-летний водитель, сообщает портал Е1.
Мужчина за рулем Lada Granta превысил скорость и съехал с дороги в кювет. В результате машина перевернулась, автомобилист в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение. Однако спасти водителя не удалось.
Вместе с погибшим в машине находились трое пассажиров, в том числе владелица авто. Женщина пояснила, что сама разрешила мужчине сесть за руль. При этом, она знала, что у него нет водительских прав.
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В отношении владелицы авто заведено административное дело по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством». В момент ДТП водитель и пассажиры были трезвы.
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