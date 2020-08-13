В Нижнем Тагиле иномарка влетела в «Ладу» пока водитель был в аптеке

В Нижнем Тагиле иномарка влетела в «Ладу» пока водитель был в аптеке

Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле вечером 13 августа произошло ДТП на перекрестке проспекта Мира и улицы Газетной, сообщают в группе «Инцидент. Нижний Тагил».

Как рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД, сообщение о ДТП поступило в 17.05.

Водитель автомобиля «Киа Рио» женщина 1973 года рождения ехала со стороны улицы Победы по проспекту Мира. При повороте на улицу Газетную она допустила столкновение с автомобилем «Субару», который ехал со стороны улицы Ленина в сторону Победы. За рулем находился мужчина 1975 года рождения.

«Субару» отлетел на автомобиль «Лада Гранта», припаркованный на Мира, 40. Водитель припаркованной машины в это время был в аптеке. В результате ДТП водитель «Киа Рио» получила ушиб грудной клетки, госпитализация женщине не потребовалась.

Фото:«Инцидент Нижний Тагил»

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