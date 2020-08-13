В Нижнем Тагиле иномарка влетела в «Ладу» пока водитель был в аптеке

Водитель автомобиля «Киа Рио» женщина 1973 года рождения ехала со стороны улицы Победы по проспекту Мира. При повороте на улицу Газетную она допустила столкновение с автомобилем «Субару», который ехал со стороны улицы Ленина в сторону Победы. За рулем находился мужчина 1975 года рождения.