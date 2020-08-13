В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонка «сотрудницы банка»

В то же время на телефон тагильчанки приходили смс-сообщения с кодами, которые она сообщила злоумышленнице. После того, как разговор был завершен, потерпевшая отправилась в отделение банка, где со своего счета сняла 650 тысяч рублей и совершила несколько переводов под диктовку.