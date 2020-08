В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонка «сотрудницы банка»

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с неизвестными, представившимися сотрудниками банка, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

60-летняя жительница ГГМ обратилась в полицию с заявлением, где было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудники полиции установили, что неизвестная женщина связалась с пенсионеркой и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что на женщину пытаются оформить кредит в одной из популярных финансовых организаций. Чтобы опередить мошенников и погасить его, нужно перевести средства со своих счетов на резервный счет. В то же время на телефон тагильчанки приходили смс-сообщения с кодами, которые она сообщила злоумышленнице. После того, как разговор был завершен, потерпевшая отправилась в отделение банка, где со своего счета сняла 650 тысяч рублей и совершила несколько переводов под диктовку. Еще три дня мошенники звонили пенсионерки и заявляли, что с картами других банков у нее происходит та же ситуация. В результате женщина снимала средства и отправляла их на телефонные номера. Всего потерпевшая лишилась 1,2 миллиона рублей. Полиция Нижнего Тагила призывает граждан быть внимательнее. Кроме того, тагильчане должны знать, как уберечь себя от мошенничества. «Не застрахован никто». Как жителям Нижнего Тагила не стать жертвой мошенников

