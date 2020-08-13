В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонка «сотрудницы банка»

В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 млн рублей после звонка «сотрудницы банка»

Сегодня, 13:13ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пенсионерка лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с неизвестными, представившимися сотрудниками банка, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

60-летняя жительница ГГМ обратилась в полицию с заявлением, где было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники полиции установили, что неизвестная женщина связалась с пенсионеркой и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что на женщину пытаются оформить кредит в одной из популярных финансовых организаций. Чтобы опередить мошенников и погасить его, нужно перевести средства со своих счетов на резервный счет.

В то же время на телефон тагильчанки приходили смс-сообщения с кодами, которые она сообщила злоумышленнице. После того, как разговор был завершен, потерпевшая отправилась в отделение банка, где со своего счета сняла 650 тысяч рублей и совершила несколько переводов под диктовку.

Еще три дня мошенники звонили пенсионерки и заявляли, что с картами других банков у нее происходит та же ситуация. В результате женщина снимала средства и отправляла их на телефонные номера. Всего потерпевшая лишилась 1,2 миллиона рублей.

Полиция Нижнего Тагила призывает граждан быть внимательнее. Кроме того, тагильчане должны знать, как уберечь себя от мошенничества.

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