В Нижнем Тагиле у железной дороги найден артиллерийский снаряд

На место обнаружения снаряда было вызвано инженерно-техническое отделение Нижнетагильского ОМОН.
В ходе проверки было установлено, что снаряд без маркировки, а внутри отсутствуют взрывчатые вещества.
Для жителей опасности жизни и здоровья снаряд не представлял, отметили в ведомстве.
Для разбирательства опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы.
Ранее на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге был задержан подросток с противопехотной гранатой. У нее отсутствовал запал.