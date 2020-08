В Нижнем Тагиле у железной дороги найден артиллерийский снаряд

На 365 километре железной дороги бригадиром-обходчиком был найден 85-миллиметровый артиллерийский снаряд. Рабочий сообщил о находке в линейный отдел МВД на станции «Старатель», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

На место обнаружения снаряда было вызвано инженерно-техническое отделение Нижнетагильского ОМОН. В ходе проверки было установлено, что снаряд без маркировки, а внутри отсутствуют взрывчатые вещества. Для жителей опасности жизни и здоровья снаряд не представлял, отметили в ведомстве. Для разбирательства опасная находка была передана сотрудникам следственно-оперативной группы. Ранее на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге был задержан подросток с противопехотной гранатой. У нее отсутствовал запал. На автовокзале в Екатеринбурге задержали школьника с противопехотной гранатой

