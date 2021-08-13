17 человек пострадали и один погиб при взрыве автобуса в Воронеже (видео)

17 человек пострадали и один погиб при взрыве автобуса в Воронеже (видео)
17 человек пострадали и один погиб при взрыве автобуса в Воронеже (видео)
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Воронежской области
Общественный транспорт взорвался на автобусной остановке в Воронеже в момент посадки пассажиров. В результате происшествия 17 человек пострадало, одна женщина умерла в больнице. В СКР возбуждено уголовное дело.

Пассажирский «ПАЗ» взорвался в Воронеже вечером в четверг 12 августа. 17 человек получили ранения различной степени тяжести, одна из пассажирок скончался в больнице. В сего в момент ЧП в салоне находилось 35 человек.

Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, запись опубликована в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео:группа "ТИпичный Воронеж" во "ВКонтакте"

На месте происшествия следователи не нашли элементов взрывного устройства. Расследование в рамках возбужденного уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, продолжается. Оно поставлено на личный контроль главой СК России Александром Бастрыкиным.

Напомним, 29 июля взрыв прогремел на химкомбинате в Ростовской области. Рабочие не смогли выбраться из огня и получили серьезные химические ожоги. Последняя — седьмая жертва взрыва — умер в больнице в начале августа.

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