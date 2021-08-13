«Аварийный разлив нефтепродуктов» ликвидировали тагильские спасатели

«Аварийный разлив нефтепродуктов» ликвидировали тагильские спасатели
«Аварийный разлив нефтепродуктов» ликвидировали тагильские спасатели
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
Учения по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов провели спасатели «Центра защиты населения» Нижнего Тагила.

В ходе учений были отработаны прибытие и действия поисково-спасательных групп на месте аварии.

Так, одно звено сначала первым прибыло к месту аварии и занималось разведкой местности, а также поиском пострадавших в загазованной среде. Кроме того, они эвакуировали граждан в безопасное место, сообщает пресс-служба ЦЗН.

Второе звено направлялось непосредственно на ликвидацию разлива и разворачивало газоспасательную станцию, чтобы оказать пострадавшим первую помощь. Также звено занималось откачкой нефтепродуктов с помощью специальной емкости.

Отмечается, что во время учений все спасатели справились с задачей.

Фото:МБУ «Центр защиты населения»

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происшествиеученияНижний Тагил
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