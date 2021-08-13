Мать завернула в одеяло: новорожденная девочка умерла в квартире Екатеринбурга

В ночь на 12 августа 2021 года в одной из квартир по улице Бебеля, 173 в Екатеринбурге уроженка Киргизии самостоятельно в домашних условиях родила ребенка. После родов она завернула новорожденного младенца в одеялко. Через некоторое время роженица обнаружила, что ребенок умер.

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти новорожденной девочки у 20-летней уроженки Киргизии, сообщает «КП-Екатеринбург». Женщина без обращения в медицинское учреждение сама родила ребенка дома. Помыв новорожденную, завернула ее в детское одеяло и отошла от нее. По прошествии времени, не оказывая младенцу должного внимания, роженица обнаружила своего ребенка без признаков жизни. Медиков она вызвала лишь час спустя, после того, как обнаружила свою дочку мертвой, когда сама почувствовала недомогание. Прибывшие на место происшествия врачи «скорой» помощи обнаружили у женщины кровотечение и госпитализировали ее в больницу. Причину смерти новорожденного ребенка покажет вскрытие. СК проводит проверку по факту смерти младенца. Напомним, 30-летней жительнице Тавды предъявлено обвинение в убийстве своей дочери сразу после родов, которые также проходили дома без помощи медиков. 5 лет грозит жительнице Тавды за убийство новорождённой дочери

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter