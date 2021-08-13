На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области в отношении 25-летней местной жительницы, которая в ночь на 13 августа 2021 года в квартире на улице Машинная пыталась убить своего 2-летнего сына.
Мальчик был госпитализирован в больницу, ему оказывают помощь врачи.
Сотрудники полиции опросили отца ребенка, который пояснил, что недавно стал жить отдельно от супруги, а в последние несколько месяцев женщина называла себя «ангелом света», рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Собранные сыщиками материалы переданы в СКР, расследование и установление всех обстоятельств и причин случившегося продолжается. За данное преступление женщине грозит до 15 тюрьмы, отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, 25-летняя екатеринбурженка напала на 2-летнего сына с ножом ночью 13 августа, изгоняя якобы вселившихся в него бесов. Очевидцы сообщили, что женщина, вернее всего, находилась под действием наркотических или психотропных веществ.