На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело

На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело
На изрезавшую 2-летнего сына ножом екатеринбурженку заведено уголовное дело
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: 1МI
За попытку убийства собственного сына в отношении жительницы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Женщине, искромсавшей сына ножом, грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области в отношении 25-летней местной жительницы, которая в ночь на 13 августа 2021 года в квартире на улице Машинная пыталась убить своего 2-летнего сына.

Мальчик был госпитализирован в больницу, ему оказывают помощь врачи.

Сотрудники полиции опросили отца ребенка, который пояснил, что недавно стал жить отдельно от супруги, а в последние несколько месяцев женщина называла себя «ангелом света», рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Собранные сыщиками материалы переданы в СКР, расследование и установление всех обстоятельств и причин случившегося продолжается. За данное преступление женщине грозит до 15 тюрьмы, отметили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, 25-летняя екатеринбурженка напала на 2-летнего сына с ножом ночью 13 августа, изгоняя якобы вселившихся в него бесов. Очевидцы сообщили, что женщина, вернее всего, находилась под действием наркотических или психотропных веществ.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
происшествиеребенокженщинакриминалуголовное делообществоСКРножмать и дитяЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы