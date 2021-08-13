На Камчатке в озере обнаружили тело погибшей пассажирки Ми-8

На Камчатке в озере обнаружили тело погибшей пассажирки Ми-8
На Камчатке в озере обнаружили тело погибшей пассажирки Ми-8
Сегодня, 16:29ПроисшествияФото: pixabay.com
СК России сообщили об обнаружении на Камчатке тела одной из погибших пассажирок после крушения вертолета Ми-8.

Как сообщает телеканал «360», рухнувший вертолет был найден в озере на глубине 110 метров, там же обнаружили тело одного из пассажиров. Сейчас рассматриваются технические возможности по извлечению машины со дна.

Для восстановления картины происшествия будут допрошены выжившие пассажиры, работники, осуществляющие поддержку в навигации вертолета, а также руководство организации «Турист», организовавшей экскурсию.

Крушение вертолета Ми-8 над Курильским озером на Камчатке произошло 12 августа. на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы