На Камчатке в озере обнаружили тело погибшей пассажирки Ми-8

Как сообщает телеканал «360», рухнувший вертолет был найден в озере на глубине 110 метров, там же обнаружили тело одного из пассажиров. Сейчас рассматриваются технические возможности по извлечению машины со дна.
Для восстановления картины происшествия будут допрошены выжившие пассажиры, работники, осуществляющие поддержку в навигации вертолета, а также руководство организации «Турист», организовавшей экскурсию.
Крушение вертолета Ми-8 над Курильским озером на Камчатке произошло 12 августа. на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа.