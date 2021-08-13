После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении двух охранников, которые оказывали свои услуги инвестору строительства апартаментов «Бажов House» Руслану Соколову. Один из охранников за фактическое задержание при пресечении преступления помещен в изолятор временного содержания. Другой фигурант находится под административным арестом. В отношении самого бизнесмена также применен административный арест на 13 суток.