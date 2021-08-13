После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
После задержания участников «стрелки» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: 1МI
Первое уголовное дело возбуждено по итогам задержания участников сходки криминальных авторитетов в Екатеринбурге, которое силовики провели в ходе спецоперации 11 августа 2021 года.

За незаконное хранение оружия заведено судебное делопроизводство в отношении двух участников встречи авторитетов криминального мира, которая была предотвращена 11 августа 2021 года силовыми структурами и в ходе которой было задержано 30 человек, сообщает Znak.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух охранников, которые оказывали свои услуги инвестору строительства апартаментов «Бажов House» Руслану Соколову. Один из охранников за фактическое задержание при пресечении преступления помещен в изолятор временного содержания. Другой фигурант находится под административным арестом. В отношении самого бизнесмена также применен административный арест на 13 суток.

Напомним, всех участников сходки Верх-Исетский районный суд отправил за решетку на срок от 12 до 14 суток.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
уголовное делозадержаниеЕкатеринбургсходкаавторитет
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы