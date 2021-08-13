«Стандартная проверка по нацпроектам»: Гаджи Абдулов о визите ФСБ в «УБТ-сервис»

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru проведение обысков не подтвердили. В Управлении Росгвардии Свердловской области изданию сообщили, что само ведомство мероприятия не проводит, а оказывает силовую поддержку в операциях других ведомств.