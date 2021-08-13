«Стандартная проверка по нацпроектам»: Гаджи Абдулов о визите ФСБ в «УБТ-сервис»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в офисе фирмы провели обыски сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией. Причиной называлось хищение денежных средств.
Директор «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов информацию о визите сотрудников ФСБ подтвердил TagilCity.ru. Он рассказал, что сотрудники ФСБ действительно посещали офис компании и просили предъявить определенную документацию. Она была предоставлена, проверена специалистами и составлена опись.
Это нормальная практика, поскольку мы работаем по нацпроектам, по БКАД. Проверяют это и другие ведомства. Соответственно различные проверки проходят регулярно, сообщил TagilCity.ru Гаджи Абдулов.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru проведение обысков не подтвердили. В Управлении Росгвардии Свердловской области изданию сообщили, что само ведомство мероприятия не проводит, а оказывает силовую поддержку в операциях других ведомств.
Напомним, компания «УБТ-сервис» занимается в Нижнем Тагиле преимущественно дорожными ремонтами. Так, в рамках нацпроекта БКАД 12 августа 2021 года рабочие приступили к ремонту улицы Карла Маркса.