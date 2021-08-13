УАЗ перевернулся на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

Напомним, 7 августа в аварии под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка. Тогда на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель, управлявший Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris.