УАЗ перевернулся на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле

В результате дорожно-транспортного происшествия от столкновения с автомобилем марки Renault советский УАЗ перевернулся на дороге в Нижнем Тагиле, сообщается в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «Вконтакте».
УАЗ от столкновения перевернулся на бок. У Renault имеются механические повреждения, правая передняя часть автомобиля от удара деформирована.
На месте работают спасатели, вызваны сотрудники ГИБДД. Сведений о пострадавших нет.
Напомним, 7 августа в аварии под Нижним Тагилом пострадала годовалая девочка. Тогда на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель, управлявший Renault Symbol, во время движения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris.