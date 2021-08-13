В ДТП с перевернувшимся УАЗом на Красноармейской в Тагиле пострадали 2 человека

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 63-летний водитель «Рено Сандеро» двигался по улице Лебяжинской в сторону Красноармейской и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу УАЗ-3153 под управлением 38-летнего мужчины. Последний двигался в сторону улицы Зерновая. После столкновения УАЗ перевернулся, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.