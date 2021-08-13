В Екатеринбурге неадекватный водитель устроил несколько ДТП

В Екатеринбурге неадекватный водитель устроил несколько ДТП
В Екатеринбурге неадекватный водитель устроил несколько ДТП
Сегодня, 16:01Происшествия
На улице Репина в центре Екатеринбурга 49-летний мужчина спровоцировал несколько аварий.

По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно. Об этом информирует КП-Екатеринбург.

Мужчина передвигался на машине Suzuki Vitara. В салоне находились его дочери 19 и 14 лет. Сначала автомобилист столкнулся с микроавтобусом. Другой водитель снял на видео неадекватное состояние предполагаемого виновника ДТП. Тот смеялся и ругался матом. Его дочери не знали, что происходит с их отцом.

Далее мужчина завел свой автомобиль и попытался покинуть место происшествия, но не смог. На перекрестке в его Suzuki Vitara врезалась Toyota Rav4. Автомобиль нарушителя перевернулся.

Пассажиркам транспортного средства диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы. Старшая еще и сломала скулу. Анализы на алкоголь ничего не показали. Тест на наркотики будет готов через несколько недель. Мужчина и его дочери комментировать аварию отказались.

Сотрудники дорожной полиции сообщили, что стаж водителя 22 года. За это время его ни разу не привлекали к административной ответственности.

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