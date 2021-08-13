Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле

Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле
Вандалы порезвились на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:18ПроисшествияФото: скриншот видео МУП "Тагилдорстрой" в Instagram

Вандалы разгромили стройплощадку школьного стадиона в Тагиле

Неизвестные хулиганы устроили погром на месте строительства стадиона у школы № 13 в Нижнем Тагиле ночью 13 августа.

Они вырвали поставленные бордюры, накидали камни и землю в колодец. Бетонную крышку колодца вандалы надели на ворота.

Видимо люди веселились. Строители работали, ставили бордюры. Хулинганы их вырвали, часть из них скинули в колодец. Теперь придется доставать, вычищать. Как такового материального ущерба не причинено, но придется заново делать работу, которая уже была сделана. Специалисты уже начали восстановление, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Напомним, в июле вандалы в очередной раз разрушили спортплощадку на 9 поселке в Нижнем Тагиле. Они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
школастадионвандалыМУП ТагилдорстройНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы