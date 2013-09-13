Массовое ДТП: в Нижнем Тагиле «встретились» сразу 4 авто (ФОТО)

Так, в 12:30 часов 58-летний водитель автомобиля Honda Pilot, следуя по улице Садоводов, у дома №47 неправильно выбрал скорость и врезался в стоящий на попутной полосе автомобиль Kia Spectra, который после удара отнесло в автомобиль Toyota, припаркованный спереди.

Но на этом ДТП не закончилось - автомобиль Honda Civic под управлением 22-летнего парня врезался в уже стоящий автомобиль Honda Pilot, с которого всё и началось.

В результате ДТП водитель Kia Spectra получил травму - ушиб шейного отдела позвоночника, растяжение мышц шеи. Но после оказания помощи был отпущен домой.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Напомним, это уже не первое массовое ДТП за последнее время. Недавно на Серовском тракте столкнулось 5 автомобилей, пассажиры которых получили серьезные травмы.