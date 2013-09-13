В Нижнем Тагиле вновь горит воинская часть (ФОТО, ВИДЕО)
Только что стало известно, что воинская часть, она же - будущий кадетский корпус, вновь горит. Тагильчане, собравшиеся посмотреть на «горячее» зрелище, даже не удивляются.
Не удивлены и дети, которые также проходя мимо, остановились понаблюдать за пожаром. Противопожарная бригада уже прибыла на место происшествия.
Пожар, кстати, очень сильный - в окнах полыхает огонь, громко трещит дерево, лопаются стекла. В очередной раз тагильчане убеждаются, что некогда замечательная воинская часть просто должна быть восстановлена, ведь тогда и опасность возгорания уменьшится.
К слову, еще пару месяцев назад глава Ленинского района Геннадий Мальцев обещал дать TagilCity.ru подробные комментарии по этому поводу, так что у пользователей портала есть возможность оставить в комментариях вопросы, ответы на которые мы сможем получить в ближайшее время. А вопросов немало: сроки, виды работ, будет ли это корпус при МВД, или при спецназе, или вообще при казаках, откуда пойдет финансирование, и что необходимо, чтобы работы начались как можно скорее.
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