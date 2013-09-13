В Нижнем Тагиле вновь горит воинская часть (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар, кстати, очень сильный - в окнах полыхает огонь, громко трещит дерево, лопаются стекла. В очередной раз тагильчане убеждаются, что некогда замечательная воинская часть просто должна быть восстановлена, ведь тогда и опасность возгорания уменьшится.

К слову, еще пару месяцев назад глава Ленинского района Геннадий Мальцев обещал дать TagilCity.ru подробные комментарии по этому поводу, так что у пользователей портала есть возможность оставить в комментариях вопросы, ответы на которые мы сможем получить в ближайшее время. А вопросов немало: сроки, виды работ, будет ли это корпус при МВД, или при спецназе, или вообще при казаках, откуда пойдет финансирование, и что необходимо, чтобы работы начались как можно скорее.