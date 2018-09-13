Автомобиль Infiniti сгорел в ночь на 13 сентября в Нижнем Тагиле

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Ночью 13 сентября в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Краснокаменская произошло возгорание легкового автомобиля марки Infiniti.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчерской службы около 01:00, после чего на пожар было отправлено две машины спасателей.
Огонь был ликвидирован в течение двух минут, однако огнем автомобилю был нанесен существенный урон, сообщает «Областная газета».
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