Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил

13 сентября на односторонней дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом сразу после поворота на Среднеуральский женский монастырь произошло ДТП с участием двух иномарок.

Разбитый автомобиль Toyota Land Cruiser стоит на обочине без задних колес, красный Mercedes, сбив ограждение, вылетел с дороги. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Также туда подъехали два эвакуатора.