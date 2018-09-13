Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил

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13 сентября недалеко от Среднеуральского женского монастыря столкнулись две иномарки.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
13 сентября на односторонней дороге между Нижним Тагилом и Екатеринбургом сразу после поворота на Среднеуральский женский монастырь произошло ДТП с участием двух иномарок.
Разбитый автомобиль Toyota Land Cruiser стоит на обочине без задних колес, красный Mercedes, сбив ограждение, вылетел с дороги. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники ГИБДД. Также туда подъехали два эвакуатора.
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Видео: Екатеринбург-Серов онлайн
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Информация о причинах аварии и пострадавших выясняется.
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