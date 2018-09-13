Пассажир с ножом напал на водителя автобуса в Екатеринбурге

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12 сентября около 16:20 на улице Белинского в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на водителя автобуса.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, пассажир автобуса №37 не захотел оплачивать проезд, и водитель попросил его выйти. Однако мужчина вытащил нож и стал кидаться на водителя, но промахнулся.
После этого агрессивный пассажир вышел и кинул в автобус бутылку.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга обещали дать подробную информацию об инциденте позднее, сообщает Znak.
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