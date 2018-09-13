Перебегающая дорогу на красный свет девушка была сбита байкером в Екатеринбурге
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12 сентября в Екатеринбурге мотоциклист сбил девушку, которая перебегала дорогу на красный свет.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1
Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и ул. Баумана произошло ДТП. Девушка перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист, двигаясь на зеленый, не успел среагировать и сбил нарушительницу.
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Байкер во время столкновения упал с мотоцикла. Медик диагностировали у него перелом руки и ноги. Девушку с тяжелыми травмами увезла реанимация. Мотоцикл после, врезавшийся в дорожное ограждение, восстановлению не подлежит.
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