Перебегающая дорогу на красный свет девушка была сбита байкером в Екатеринбурге

Вечером 12 сентября в Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и ул. Баумана произошло ДТП. Девушка перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Мотоциклист, двигаясь на зеленый, не успел среагировать и сбил нарушительницу.

Байкер во время столкновения упал с мотоцикла. Медик диагностировали у него перелом руки и ноги. Девушку с тяжелыми травмами увезла реанимация. Мотоцикл после, врезавшийся в дорожное ограждение, восстановлению не подлежит.