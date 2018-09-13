Подозреваемой в убийстве 10-летней свердловчанки может находиться в Челябинске

В Челябинской области появились ориентировки на подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Каменске-Уральском.

Правоохранительные органы сообщают, что подозреваемый Николай Агеев 1974 года рождения может находиться в Челябинской области.

Приметы: 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, худощавое лицо, черные волосы, стрижка средней длины.

Агеев может быть одет в спортивный костюм темного цвета с красными вставками спереди или синюю куртку средней длины с треугольной эмблемой Reebok сзади на левой лопатке.

Подозреваемый ранее судим, вышел на свободу из колонии в Курганской области, в настоящий момент не имеет определенного места жительства.