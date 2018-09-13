Столкновение Subaru c трамваем произошло на ГГМ в Нижнем Тагиле

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13 сентября на ГГМ в Нижнем Тагиле произошло ДТП. Водитель Subaru не пропустил трамвай, в результате чего произошло столкновение.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, трамвай двигался по улице Бригадной. Водитель Subaru решил не пропускать его. Трамвай затормозил, но столкновения избежать не удалось.
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Машина не пропустила трамвай. Он начал тормозить и получилось столкновение,рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.
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