Судебные приставы из Екатеринбурга в походе спасли в горах уфимскую туристку
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Отправившаяся в поход группа судебных приставов из Екатеринбурга спасла туристку, которая повредила ногу и не могла двигаться дальше.
Сюжеты: Екатеринбург
Группа судебных приставов отправилась в поход на Уральские горы в природный парк Иремель. Там они встретили туристов из Уфы. В их группе девушка повредила ногу и не могла двигаться дальше.
Ситуацию осложняли погодные условия — темнело и шел проливной дождь. Приставы вернулись на КПП к подножью горы, где дежурил егерь. Там они вызвали спасателей. Туристку транспортировали в безопасное место.
Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает, сообщает «Областная газета».
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