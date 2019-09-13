В Нижнем Тагиле на Вые сгорел BMW

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Минувшим вечером в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе сгорел припаркованный автомобиль BMW, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22.42. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В ликвидации возгорания принимали участие пять человек личного состава на двух единицах спецтехники. Пожар удалось потушить за три минуты.
Напомним, 19 августа в Нижнем Тагиле сгорел Hyundai Elantra.
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